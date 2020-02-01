Елена Богуцкая: Пенсионеры ЛДНР не достойны получать украинские пенсии... (ВИДЕО)
Пенсионеры, живущие в ДНР и ЛНР, не достойны получать украинские пенсии потому, что, вероятнее всего, они симпатизируют России.
Так объяснила свой отказ голосовать за законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных республик Елена Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».
«Кто возьмет на себя ответственность и будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — спросила соратница действующего президента Украины.
По мнению Богуцкой, поддержать инициативу платить пенсии «этим людям» было бы равноценно тому, чтобы «плюнуть в лицо» уехавшим с территории Донбасса на Украину.
«Люди делом доказали свою преданность стране и до сих пор не получили никаких средств. Им нужны средства на жизнь, а мы будем заботиться о тех, кто остался там???«
К слову, сама депутат Богуцкая — переселенка, уроженка Макеевки.
Видео с заседания Рады разместил на ютубе ТК «112». Новости Украины - Сегодня, 19:48 142
Так объяснила свой отказ голосовать за законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных республик Елена Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».
«Кто возьмет на себя ответственность и будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — спросила соратница действующего президента Украины.
По мнению Богуцкой, поддержать инициативу платить пенсии «этим людям» было бы равноценно тому, чтобы «плюнуть в лицо» уехавшим с территории Донбасса на Украину.
«Люди делом доказали свою преданность стране и до сих пор не получили никаких средств. Им нужны средства на жизнь, а мы будем заботиться о тех, кто остался там???«
К слову, сама депутат Богуцкая — переселенка, уроженка Макеевки.
Видео с заседания Рады разместил на ютубе ТК «112». Новости Украины - Сегодня, 19:48 142
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