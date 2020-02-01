Два КПВВ на Донбассе закрылись из-за непогоды
Общественные организации «Право на захист» и «Донбасс SOS» сообщают о закрытии коридора Новотроицкое — Еленовка через линию разграничения (южнее Донецка). Сначала движение остановили со стороны Донецка, после чего украинская сторона вынужденно сделала то же самое. На украинском контрольном пункте въезда-выезда путешествующие находятся в модулях (укрыты от мороза и вьюги).
При этом «Донбасс SOS» уточняет, что готовых ответственно пройти 3 км пешком в снегу по трассе до КПП ДНР, украинские силовики все-таки пропускают:
«В 13:15 сотрудник Госпогранслужбы Украины уведомил людей на КПВВ о том, что автобусы с «нулевого» блокпоста до «Еленовки» ходить не будут. До нулевого блокпоста граждан могут довезти, но дальше им придется идти пешком около 3 км. Желающих доехать до нуля и идти пешком много. Главное, успеть до 16.30, иначе останутся ночевать в поле».
При этом сайт ГПСУ состоянием на 15:00 эту ситуацию не описывал, зато рассказал о закрытии из-за непогоды пунктов пропуска в Одесской области, на границе с Молдовой.
Между тем, местные жители на скринах подтверждают фактическое закрытие не только коридора «Новотроицкое — Еленовка», но и «Гнутово — Верхнешироковское» (под Мариуполем). При этом КПП Горловка и Каргил (под Донецком) работают крайне медленно. Главная причина — непогода и неудовлетворительная ситуация по очистке трасс от снега и льда.
Новости Донецка - Сегодня, 19:47 111
При этом «Донбасс SOS» уточняет, что готовых ответственно пройти 3 км пешком в снегу по трассе до КПП ДНР, украинские силовики все-таки пропускают:
«В 13:15 сотрудник Госпогранслужбы Украины уведомил людей на КПВВ о том, что автобусы с «нулевого» блокпоста до «Еленовки» ходить не будут. До нулевого блокпоста граждан могут довезти, но дальше им придется идти пешком около 3 км. Желающих доехать до нуля и идти пешком много. Главное, успеть до 16.30, иначе останутся ночевать в поле».
При этом сайт ГПСУ состоянием на 15:00 эту ситуацию не описывал, зато рассказал о закрытии из-за непогоды пунктов пропуска в Одесской области, на границе с Молдовой.
Между тем, местные жители на скринах подтверждают фактическое закрытие не только коридора «Новотроицкое — Еленовка», но и «Гнутово — Верхнешироковское» (под Мариуполем). При этом КПП Горловка и Каргил (под Донецком) работают крайне медленно. Главная причина — непогода и неудовлетворительная ситуация по очистке трасс от снега и льда.
Новости Донецка - Сегодня, 19:47 111
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