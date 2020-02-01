Синоптики прогнозируют 7 февраля в ЛНР до 9 градусов мороза, местами метель и гололед

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 7 февраля будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, местами ожидается усиление ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 6 февраля до 21.00 7 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица, снежный накат; ветер северо-западный 9-14 м/с, утром, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-9 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 февраля зафиксировали в 1893 году – минус 39 градусов. Температура самого теплого дня была отмечена в 1944 году – плюс 11,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 февраля – 07.11, время захода – 18.06. Продолжительность светового дня составит 10 часов 55 минут.

По предварительному прогнозу, 8-9 февраля ожидается сухая, морозная погода; температурный фон ночью понизится на 6-11 градусов, дневная температура воздуха существенно не изменится.

06 февраля — Луганск