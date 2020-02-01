В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге Донецкой Народной Республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько, передает РИА Новости.
"Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших и 18 пострадавших, из которых трое детей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Со среды на территории ДНР продолжается снегопад. МЧС республики объявило о чрезвычайной ситуации.
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