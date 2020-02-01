В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

"Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших и 18 пострадавших, из которых трое детей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Алексей СухоруковАвтобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге Донецкой Народной Республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько, передает РИА Новости.Со среды на территории ДНР продолжается снегопад. МЧС республики объявило о чрезвычайной ситуации.