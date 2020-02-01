Завтра в Луганске до 9 градусов мороза, сильный ветер, на дорогах гололедица



Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии.

«С 21.00 6 февраля до 21.00 7 февраля на территории региона будет облачно, временами снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица, снежный накат; ветер северо-западный 9-14 м/с, утром, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-9 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 февраля зафиксировали в 1893 году — минус 39 градусов. Температура самого теплого дня была отмечена в 1944 году — плюс 11,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 февраля — 07.11, время захода — 18.06. Продолжительность светового дня составит 10 часов 55 минут.

По предварительному прогнозу, 8-9 февраля ожидается сухая, морозная погода; температурный фон ночью понизится на 6-11 градусов, дневная температура воздуха существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 20:57 103 Температура воздуха в регионе ночью и днем 7 февраля будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, местами ожидается усиление ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица.Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии.«С 21.00 6 февраля до 21.00 7 февраля на территории региона будет облачно, временами снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица, снежный накат; ветер северо-западный 9-14 м/с, утром, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-9 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 февраля зафиксировали в 1893 году — минус 39 градусов. Температура самого теплого дня была отмечена в 1944 году — плюс 11,6 градуса.Время восхода солнца в столице ЛНР 7 февраля — 07.11, время захода — 18.06. Продолжительность светового дня составит 10 часов 55 минут.По предварительному прогнозу, 8-9 февраля ожидается сухая, морозная погода; температурный фон ночью понизится на 6-11 градусов, дневная температура воздуха существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 20:57 103

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