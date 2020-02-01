Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

«6 февраля после 02:00 четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам Дамаска», — заявил представитель Минобороны.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе Хмеймим», — подчеркнул Конашенков.

Фото: ReutersПассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает RT.Для отражения атаки правительственные войска Сирии активно использовали зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны.«Как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus 320», — добавил генерал.По его словам, на борту самолёта находились 172 пассажира.В российском ведомстве подчеркнули, что проведение боевых воздушных операций «с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с пассажирами» становится характерной чертой Израиля, что подвергает опасности жизни гражданских лиц.