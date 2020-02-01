Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Украинский телеканал "1+1" снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке, так как на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже, заявил продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева, передает РИА Новости.
"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто… По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке", - приводит слова Еремеевой издание "Телекритика".
Позже она заявила, что ни в коем случае речь не идет "о каком-либо предубеждении, а только о производственных нюансах".
"Учитывая такие технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития, и мы надеемся, что, объединив усилия, - и продюсеры, и сценаристы, и актеры - мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно", - сказала она.
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