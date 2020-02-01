Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке

Фото: РИА НовостиУкраинский телеканал "1+1" снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке, так как на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже, заявил продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева, передает РИА Новости."Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто… По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке", - приводит слова Еремеевой издание "Телекритика".Позже она заявила, что ни в коем случае речь не идет "о каком-либо предубеждении, а только о производственных нюансах"."Учитывая такие технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития, и мы надеемся, что, объединив усилия, - и продюсеры, и сценаристы, и актеры - мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно", - сказала она.