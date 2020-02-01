США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка

Фото: ReutersМинистр обороны США Марк Эспер назвал Россию и Китай "ревизионистскими государствами".В своей речи в Университете имени Джона Хопкинса глава Пентагона заявил, что Москва и Пекин пытаются перестроить мировой порядок, передает РИА Новости.Эспер заявил, что обе страны якобы нарушают суверенитет соседних государств для получения стратегических выгод. В частности, он обвинил Россию в использовании "гибридных тактик ведения войны" и проведении киберопераций.Китай, по мнению Эспера, продолжает заниматься кражей интеллектуальной собственности, а также пытается навязывать экономические решения и политику в сфере безопасности другим странам посредством инициативы "Один пояс – один путь".В свою очередь, российские власти не раз отмечали, что США пренебрегают нормами международного права и подрывают авторитет организаций, таких как ООН. Кроме того, в Москве неоднократно отвечали на обвинения в кибератаках. В России обращали внимание на отсутствие доказательств причастности Москвы. Помимо этого, российские власти предлагали международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако Вашингтон отказался от этой инициативы. Также в Кремле заявляли, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается.