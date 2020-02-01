В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России", — рассказал СМИ вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Фото: РИА Новости / © Максим БлиновПравительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, передает РИА Новости.В пресс-службе кабмина уточнили, что речь идет о том, чтобы сделать недействительным один пункт в статье закона "О гражданстве Российской Федерации". Он подразумевает, что, наряду с другими, необходимым условием приобретения гражданства России иностранцами является отказ от имеющегося у них иного гражданства."Ъ" сообщает, что работа над документом находится на финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в этом месяце после согласования с администрацией президента.По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет.Кроме того, может быть исключена необходимость подтверждения законного источника дохода.