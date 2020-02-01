Госбанк ЛНР определил 18 отделений, которые будут работать в субботу, 8 февраля
Государственный банк ЛНР определил 18 отделений, которые будут работать в субботу, 8 февраля. Об этом сообщили в финучреждении.
"Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 8 февраля 2020 года, будут работать 18 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 8 февраля 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Шелкового, 1
8-30 - 16-00
2
Луганск
ул. Советская, 61 (ост. «Центральный рынок»)
8-30 - 16-00
3
Луганск
кв. 50 лет Октября, 4в
8-30 - 16-00
4
Луганск
кв. Степной, 5
8-30 - 16-00
5
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8-30 - 16-00
Дежурные отделения по территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Гмыри, 29
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Ростовская, 19
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
Микроцентр, 18
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Хрустальское шоссе, 10
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8-30 - 16-00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
07 февраля — Луганск
"Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 8 февраля 2020 года, будут работать 18 отделений банка", - говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 8 февраля 2020 года:
Дежурные отделения по Луганску:
№ п.п.
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Луганск
ул. Шелкового, 1
8-30 - 16-00
2
Луганск
ул. Советская, 61 (ост. «Центральный рынок»)
8-30 - 16-00
3
Луганск
кв. 50 лет Октября, 4в
8-30 - 16-00
4
Луганск
кв. Степной, 5
8-30 - 16-00
5
Луганск
ул. Веселогоровская, 7
8-30 - 16-00
Дежурные отделения по территории Республики:
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Алчевск
ул. Гмыри, 29
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Антрацит
ул. Ростовская, 19
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Брянка
микрорайон "Тополь", 11а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Краснодон
Микроцентр, 18
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Красный Луч
ул. Хрустальское шоссе, 10
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Лутугино
ул. Крупской, 22
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Перевальск
ул. Ленина, 39а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Ровеньки
ул. К. Маркса, 134а/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Свердловск
ул. Энгельса, 32
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Стаханов
ул. Ленинградская, 3/1
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Кировск
ул. 23-го Партсъезда, 10а
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Славяносербск
ул. Ленина, 68
8-30 - 16-00
№ п.п
Город
Адрес
Время работы с клиентами
1
Первомайск
ул. Макушкина, 1а
8-30 - 16-00
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
- прием всех видов коммунальных платежей.
07 февраля — Луганск
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