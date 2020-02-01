Политолог Абзалов открыл глаза Украине на реальные последствия водной блокады Крыма

"Если вы делаете это на международном уровне, делайте это и для себя. Почему вы это не можете сделать публично? Вы боитесь признать реальные факты. Если вы признаете "оккупацию", вы воюете. Если вы не воюете, вы признаете, что это территория, над которой вы не можете восстановить контроль. Возьмите и откройте туда канал", - сказал эксперт.

"Все проблемы Украины в Крыму появились с того, что вы начали что-то перекрывать. Вы перекрыли электричество – там построили генерацию. Вы перекрыли транзит через свою территорию – там построили мост. Что еще вы должны перекрыть, чтобы там все построили? Перекройте все!" – заявил Абзалов в программе "60 минут".

Украина способствует интенсивному развитию Крыма, вводя всевозможные блокады полуострова. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Киев отказался восстанавливать подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич дал понять, что полуостров останется без украинских поставок пресной воды, пока находится в составе РФ.Комментируя ситуацию, Абзалов указал на двойные стандарты Киева. На фоне заявлений об "оккупации" Крыма Украина продолжает экономическое взаимодействие с Россией, частью которой является Крым. На международном уровне Киев выносит вопрос полуострова за скобки, а западные представители (пока неофициально) советуют Украине смириться с потерей Крыма.Абзалов отмечает, что ситуация с поставками воды в Крым негативно отражается на самой Украине. Действия Киева стимулируют интенсивное развития Крыма, а крымчане из-за водной блокады относятся к соседней стране хуже. Говоря о решении проблем с водой, политолог указал на израильский опыт капельного орошения и освоение артезианских скважин.Ранее крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что на полуострове не рассчитывают на "водные подачки" со стороны Украины. В 2020 году Крым впервые после воссоединения с РФ может столкнуться с проблемой нехватки воды, но, как утверждает Ганжара, крымчане видят усилия федерального центра по выходу из ситуации и твердо намерены добиться полной независимости от Украины.Григорий Егоро