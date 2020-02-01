Star: Трамп хочет стать главным игроком США, а Путин вЂ” всего мира

Можно сказать, что сегодня есть несколько политиков, которые демонстрируют лидерство в мировом масштабе, определяют глобальную повестку дня и могут проявлять инициативу во многих вопросах. В этой связи на передний план выходят такие лидеры, как президент США Трамп и президент России Путин.Трамп, будучи президентом США, находится в положении лидера, который обладает глобальным влиянием непосредственно благодаря силе своей страны. Путин же стоит во главе страны, которая, как считается, утратила силу в результате крушения биполярного мира, но при этом он — влиятельный лидер.Одному приходится повышать эффективность собственного лидерства, другому — глобальное влияние своей страны… Различия между двумя этими лидерами в несколько упрощенном виде мы можем обобщить следующим образом.Трамп прямо и открыто угрожает причинением вреда, Путин причиняет вред скрыто и косвенно.Трамп не делает много того, о чем говорит, Путин делает много того, о чем не говорит.Трамп, стараясь выглядеть плохим, не боится показаться хорошим, Путин, стараясь выглядеть хорошим, не боится показаться плохим.Трамп открыто проявляет и любовь, и ненависть, Путин не проявляет ни любви, ни ненависти.Трамп меняет свою позицию за день, сиюминутно, от утра к вечеру, Путин никогда не отклоняется от долгосрочного плана-программы.Трамп легко поддается убеждению и с трудом делает практические шаги, при этом Путина сложно убедить, но шаги он делает легко.Трамп практически каждый час публикует твиты с заявлениями, Путин же крайне осторожен в высказываниях.Трамп предстает лидером, который объявил войну американским СМИ, а Путин — лидером, который одержал победу над российскими СМИ.Трамп активно действует как покровитель Партии «Демократический союз» (PYD) / Рабочей партии Курдистана (РПК), в то время как Путин наблюдает издали, словно держит нити PYD / РПК в своих руках.Путин активно действует как покровитель Хафтара (Haftar), в то время как Трамп наблюдает издали, словно эти нити находятся в его руках.Трамп пытается спасти грядущие выборы, Путин — проектировать будущую систему управления.Трамп стремится расчистить себе место и стать главным игроком на американском олимпе, Путин — на мировом.Трамп, придя из бизнеса, пытается обуздать глубинное государство, а Путин, придя из глубинного государства, пытается контролировать бизнес.И Трамп, и Путин, разозлившись на что-либо в каком-то вопросе, очень хорошо умеют отреагировать на это в других вопросах, перенести борьбу на другие сферы, разделять дружбу и интересы.Удача Путина в том, что за ним, кажется, стоит вся Россия. Предполагается, что российское государство в целом, включая его политические, экономические институты, СМИ, гражданское общество, поддерживает волю Путина.Тем временем Трамп выглядит как лидер многосоставной структуры, которого поддерживают определенные круги. И какие именно круги — от политиков до государственных институтов, от лобби до СМИ — поддерживают политику Трампа, неясно. Поэтому Путин, кажется, бросил все свои силы на внешний контур, в то время как Трампу приходится бороться как внутри, так и вовне.Источник