Прокуратура за неделю заставила работодателей погасить долги более чем на 6,4 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР приняли меры реагирования, в результате которых в период с 31 января по 6 февраля работодатели Республики погасили задолженность по зарплате и налогам, а также за потребленные энергоносители более чем на 6,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Погашена задолженность по заработной плате на сумму 2 045 766 рублей. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму 798 769 рублей", – говорится в сообщении.

"Кроме того, уплачена задолженность за потребленные энергоносители в сумме 3 563 900 рублей", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по документам прокурорского реагирования возмещено в бюджет Республики 460 256 руб.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

07 февраля — Луганск