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Прокуратура за неделю заставила работодателей погасить долги более чем на 6,4 млн руб.

root Сегодня, 15:0023Новости
Прокуратура за неделю заставила работодателей погасить долги более чем на 6,4 млн руб.
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР приняли меры реагирования, в результате которых в период с 31 января по 6 февраля работодатели Республики погасили задолженность по зарплате и налогам, а также за потребленные энергоносители более чем на 6,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Погашена задолженность по заработной плате на сумму 2 045 766 рублей. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму 798 769 рублей", – говорится в сообщении.
"Кроме того, уплачена задолженность за потребленные энергоносители в сумме 3 563 900 рублей", – отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что по документам прокурорского реагирования возмещено в бюджет Республики 460 256 руб.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
07 февраля — Луганск

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