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Власти ЛНР передали коммунальным предприятиям Луганска шесть единиц новой спецтехники

root Сегодня, 15:0024Новости
Власти ЛНР передали коммунальным предприятиям Луганска шесть единиц новой спецтехники
Власти ЛНР в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" передали коммунальным предприятиям (КП) Луганска шесть единиц новой специализированной техники. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
"Хотелось бы поблагодарить руководство Республики, Правительство ЛНР за то, что наши коммунальные предприятия получили шесть единиц спецтехники. Это автовышка, две ассенизационных машины, самосвал и два мусоровоза, которые мы планируем использовать в Жовтневом районе, где есть проблемы с вывозом мусора", – отметил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин.
"Новую технику власти Республики передали четырем луганским коммунальным предприятиям – "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА"), "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства", "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") и "Центрожилком", – сообщили в столичной администрации.
В пресс-службе уточнили, что новый самосвал, переданный ГКП "ЭЛУА", уже задействован в расчистке снега с центральных магистралей Луганска.
"Используется в работе и полученная 22-метровая автовышка. "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" совместно с луганскими спасателями с ее помощью уже удаляют аварийные ветки с крон деревьев. Ранее в распоряжении коммунальщиков была всего одна единица такой спецтехники", – рассказали в столичной администрации.
Там добавили, что в ближайшие дни в работе будет задействована вся полученная техника.
"Два ассенизационных автомобиля поступят в распоряжение "Центрожилкома" для устранения последствий аварий во внутридомовых коммуникациях. На будущей неделе выйдут на линии и мусоровозы с боковой загрузкой", – уточнили в пресс-службе.
"Новая техника станет серьезным подспорьем в работе всей системы ЖКХ города", – подчеркнули в администрации Луганска.
Напомним, ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.
07 февраля — Луганск

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