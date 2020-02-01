Саперы ЛНР за неделю разминировали семь км железной дороги в Славяносербском районе

Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР за неделю разминировали семь километров линии железнодорожного полотна в Славяносербском районе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"На этой неделе от взрывоопасных предметов очищено семь километров линии железнодорожного полотна в районах населенных пунктов Фрунзе, Хорошее и Зимогорье", – отметил он.

Осадчий призвал жителей Республики быть максимально бдительными.

"При обнаружении предметов, похожих на неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС", – уточнил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он добавил, что "силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории".

07 февраля — Луганск