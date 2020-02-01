Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Саперы ЛНР за неделю разминировали семь км железной дороги в Славяносербском районе

root Сегодня, 15:0024Новости
Саперы ЛНР за неделю разминировали семь км железной дороги в Славяносербском районе
Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР за неделю разминировали семь километров линии железнодорожного полотна в Славяносербском районе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
"На этой неделе от взрывоопасных предметов очищено семь километров линии железнодорожного полотна в районах населенных пунктов Фрунзе, Хорошее и Зимогорье", – отметил он.
Осадчий призвал жителей Республики быть максимально бдительными.
"При обнаружении предметов, похожих на неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС", – уточнил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он добавил, что "силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории".
07 февраля — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: