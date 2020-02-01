ЧП на Северодонецкой ТЭЦ. Без тепла 112 домов и 2 школы



По информации источника, без теплоснабжения оказались 112 домов и 2 школы. В течение ночи с 6 на 7 февраля аварийными бригадами проводились ремонтные работы, которые продолжаются и сейчас.

«На месте порыва теплового коллектора работает штаб по ликвидации аварии во главе с и.о. городского головы Вячеславом Ткачуком. О ходе ремонтных работ по ликвидации аварии будет предоставляться оперативная информация», — сказано в сообщении.

Как сообщают источники знакомые с ситуацией, директора ТЭЦ Александра Гудима на момент аварии не было в городе, и выйти с ним на связь не могли практически полдня. В штабе по ликвидации работали его замы. Новости Региона - Сегодня, 14:54 95 Порыв теплового коллектора Северодонецкой ТЭЦ в районе улицы Менделеева — проспекта Химиков произошел около 21 часов 6 февраля, передает пресс-служба Северодонецкого городского совета.По информации источника, без теплоснабжения оказались 112 домов и 2 школы. В течение ночи с 6 на 7 февраля аварийными бригадами проводились ремонтные работы, которые продолжаются и сейчас.«На месте порыва теплового коллектора работает штаб по ликвидации аварии во главе с и.о. городского головы Вячеславом Ткачуком. О ходе ремонтных работ по ликвидации аварии будет предоставляться оперативная информация», — сказано в сообщении.Как сообщают источники знакомые с ситуацией, директора ТЭЦ Александра Гудима на момент аварии не было в городе, и выйти с ним на связь не могли практически полдня. В штабе по ликвидации работали его замы. Новости Региона - Сегодня, 14:54 95

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