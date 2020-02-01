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Народная милиция передала более четырех тонн гумпомощи жителям прифронтового Первомайска

Sergey Сегодня, 15:459Новости
Народная милиция передала более четырех тонн гумпомощи жителям прифронтового Первомайска
Военнослужащие Народной милиции ЛНР передали более четырех тонн продуктов питания и предметов первой необходимости жителям прифронтового Первомайска. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
"На этой неделе военнослужащие Народной милиции провели гуманитарную акцию по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости жителям прифронтового населенного пункта Первомайск", – отметил он.
"В ходе мероприятий населению передано более четырех тонн гуманитарного груза", – сообщил Осадчий.
Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отмечал, что представители оборонного ведомства Республики совместно с общественными организациями и благотворительными фондами на протяжении 2019 года передали нуждающимся жителям и социальным учреждениям ЛНР более 20 тонн гуманитарной помощи.
07 февраля — Луганск

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