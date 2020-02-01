Четыре бойца ВСУ погибли, три ранены за неделю при подрывах на минах – Народная милиция

Четыре киевских силовика погибли, еще три получили ранения в результате подрывов на украинских минах в течение недели. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Нами продолжает отмечаться минирование подразделениями ВСУ подконтрольной им территории. Зачастую при установке минно-взрывных заграждений преступники вооруженных формирований Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют схем минных полей. Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков", - заявил Осадчий.

"Только за последнюю неделю в подразделениях 93-й бригады ВСУ произошло три случая подрывов военнослужащих на взрывных устройствах, в результате чего четверо военнослужащих погибли, трое получили ранения", - сообщил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что ВСУ, активно избавляясь от запасов, преимущественно используют противопехотные мины ПМН-2, а также мины типа МОН и ОЗМ.

"Фактическое использование ВСУ данных противопехотных мин противоречит не только Оттавскому договору и Международной конвенции о запрете противопехотных мин. Это также противоречит закону Украины "О противоминной деятельности", вступившему в силу 25 января 2019 года", - подчеркнул Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что потери ВСУ за 2019 год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 февраля — Луганск