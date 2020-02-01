Командиры частей ВСУ в зоне "ООС" получили дисциплинарные взыскания – Народная милиция

Ряд командиров подразделений ВСУ, действующих в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), получили дисциплинарные взыскания за низкую исполнительность, сокрытие небоевых потерь и хищения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"2 февраля в ходе подведения итогов служебной деятельности группировки объединенных сил ряду должностных лиц соединений и частей были объявлены дисциплинарные взыскания за низкую исполнительность, сокрытие небоевых потерь, а также многочисленные случаи хищений военного имущества, выявленные военной службой правопорядка", – отметил он.

"В частности, предупреждение о неполном служебном соответствии получил начальник штаба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Скред. Командиры соединений (полковник Артем) Котенко, (полковник Артем) Богомолов и (полковник Дмитрий) Брыжинский получили строгие выговоры", – уточнил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "командир 59-й бригады (полковник Геннадий) Шаповалов будет представлен на аттестационную комиссию на предмет соответствия занимаемой должности в связи с участием его подчиненного из 11-го мотопехотного батальона в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 3 февраля в районе населенного пункта Троицкое".

"По вине военнослужащего, управляющего военным автомобилем "Урал" в алкогольном опьянении, погибла местная жительница 1958 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В настоящее время обвиняемый задержан, в отношении него проводятся следственные действия", – пояснил он.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 февраля — Луганск