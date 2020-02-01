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В польском Лешно снесли памятник благодарности Красной армии

root Сегодня, 18:3023Новости
В польском Лешно снесли памятник благодарности Красной армии
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Niezalezna.
"На месте снесенного памятника благодарности Красной армии мэр города хочет установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши", - говорится в сообщении.

Монумент на стыке улиц Старозамковой и Липовой был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!"
По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.
Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.

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