Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении

«Избрать в отношении Арсланова меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2020 года», — сказал судья.

Фото: РИА НовостиВоенный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Интерфакс.Ранее стало известно, что СК попросил арестовать Арсланова.Как считает следствие, Арсланов — фигурант дела о хищении 6,7 млрд рублей — угрожал свидетелю физической расправой за дачу показаний против него.Сам генерал заявил, что его обманным путём пригласили в Следственный комитет.