Кировский анестезист ответил на сообщения об "убийстве ветеранов"

"За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ", — говорит Вольф в видеообращении.

Анестезист из Кирова Сергей Вольф ответил на обвинения в убийстве пациентов, с которыми на него обрушились пользователи одного из интернет-форумов. Видеообращение медика опубликовал в Telegram телеканал RT, передает РИА Новости.Как написало издание readovka.ru, один из пользователей форума "Двач" представился медиком и рассказал, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. Всего, по его словам, он так лишил жизни десять человек. В доказательство он показал фото рабочего костюма с бейджем, на котором видно имя. Другие пользователи вычислили автора — по их мнению, это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн Сергей Вольф. В областном Минздраве подтвердили, что там действительно работает медбрат-анестезист с таким именем.Он попросил журналистов оставить в покое его родных и близких и дать ему возможность продолжать работать. Кроме того, он обратился к Следственному комитету с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.Прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор проводят проверку. В Минздраве заявили, что бейдж и медицинская одежда со снимка не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов при дежурстве Вольфа.