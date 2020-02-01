Сегодня ночью в Луганске ожидается мороз до -18 градусов. Завтра днем — до минус восьми



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«С 21.00 7 февраля до 21.00 8 февраля на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, снежный накат, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов мороза, днем минус 5-10 градусов», — прогнозируют синоптики.

Метеорологи уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов ниже нуля, днем — 6-8 градусов мороза.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 15-17 градусов ночью до 7-9 градусов днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 15-17 градусов ночью и 6-8 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 8 февраля зафиксировали в 1954 году — минус 33,4 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1955 году — плюс 9,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 8 февраля — 07.10, время захода — 18.08. Продолжительность светового дня составит 10 часов 58 минут.

По предварительному прогнозу, 10 февраля сохранится морозная погода. В результате поступления на территорию Республики теплой влажной воздушной массы с Атлантики, 11 февраля ожидается значительное повышение температуры воздуха, пройдут осадки.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 25 Температура воздуха в ЛНР 8 февраля будет колебаться от 20 градусов мороза ночью до 5 градусов ниже нуля днем, существенных осадков не ожидается.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«С 21.00 7 февраля до 21.00 8 февраля на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, снежный накат, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов мороза, днем минус 5-10 градусов», — прогнозируют синоптики.Метеорологи уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов ниже нуля, днем — 6-8 градусов мороза.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 15-17 градусов ночью до 7-9 градусов днем.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 15-17 градусов ночью и 6-8 градусов выше нуля днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 8 февраля зафиксировали в 1954 году — минус 33,4 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1955 году — плюс 9,3 градуса.Время восхода солнца в столице ЛНР 8 февраля — 07.10, время захода — 18.08. Продолжительность светового дня составит 10 часов 58 минут.По предварительному прогнозу, 10 февраля сохранится морозная погода. В результате поступления на территорию Республики теплой влажной воздушной массы с Атлантики, 11 февраля ожидается значительное повышение температуры воздуха, пройдут осадки.Погода в Луганске - Сегодня, 20:30 25

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