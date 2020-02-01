В Луганске продлили карантин для школьников до 17 февраля
Власти Луганска продлили карантин во всех учреждениях образования города до 17 февраля в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся.
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).
«Решением городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании данных эпидемиологического анализа учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен до 17 февраля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти ввели во всех школах Луганска карантин с 4 по 10 февраля. Красота и здоровье - Сегодня, 20:23 47
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).
«Решением городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании данных эпидемиологического анализа учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен до 17 февраля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти ввели во всех школах Луганска карантин с 4 по 10 февраля. Красота и здоровье - Сегодня, 20:23 47
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