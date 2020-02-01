В Луганске на взятке в 150 тысяч рублей взяли сотрудника налоговой инспекции



Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции Артемовского района города Луганска за получение взятки в размере 150 тысяч рублей (2 тысячи долларов).



Как сообщается, сотрудник налоговой получил взятку от предпринимателя «за непроведение налоговой проверки и дальнейшего покровительства». 4 февраля против него было возбуждено уголовное дело.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для сотрудника налоговой. Происшествия - Сегодня, 20:03 137 В Луганске сотрудника налоговой инспекции взяли с поличным, при получении взятки в размере 150 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции Артемовского района города Луганска за получение взятки в размере 150 тысяч рублей (2 тысячи долларов).Как сообщается, сотрудник налоговой получил взятку от предпринимателя «за непроведение налоговой проверки и дальнейшего покровительства». 4 февраля против него было возбуждено уголовное дело.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для сотрудника налоговой. Происшествия - Сегодня, 20:03 137

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