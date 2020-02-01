Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске на взятке в 150 тысяч рублей взяли сотрудника налоговой инспекции

robot Вчера, 21:0032Новости
В Луганске на взятке в 150 тысяч рублей взяли сотрудника налоговой инспекции
В Луганске сотрудника налоговой инспекции взяли с поличным, при получении взятки в размере 150 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции Артемовского района города Луганска за получение взятки в размере 150 тысяч рублей (2 тысячи долларов).

Как сообщается, сотрудник налоговой получил взятку от предпринимателя «за непроведение налоговой проверки и дальнейшего покровительства». 4 февраля против него было возбуждено уголовное дело.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для сотрудника налоговой. Происшествия - Сегодня, 20:03 137

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: