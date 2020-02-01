За неделю разминировано 7 км линии железной дороги в Славяносербском районе
Инженерно-саперные подразделения за неделю разминировали семь километров линии железнодорожного полотна в Славяносербском районе.
Об этом на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
«На этой неделе от взрывоопасных предметов очищено семь километров линии железнодорожного полотна в районах населенных пунктов Фрунзе, Хорошее и Зимогорье», — отметил он.
Осадчий призвал жителей региона быть максимально бдительными.
«При обнаружении предметов, похожих на неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС», — уточнил представитель оборонного ведомства.
Он добавил, что «силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории». Происшествия - Сегодня, 19:49 116
Об этом на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
«На этой неделе от взрывоопасных предметов очищено семь километров линии железнодорожного полотна в районах населенных пунктов Фрунзе, Хорошее и Зимогорье», — отметил он.
Осадчий призвал жителей региона быть максимально бдительными.
«При обнаружении предметов, похожих на неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС», — уточнил представитель оборонного ведомства.
Он добавил, что «силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории». Происшествия - Сегодня, 19:49 116
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