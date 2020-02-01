Четыре защитника ЛНР погибли при обстреле ВСУ Золотого-5 – Народная милиция

Четверо военнослужащих Народной милиции ЛНР погибли и четверо получили ранения в результате обстрела Золотого-5 киевскими силовиками. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что, несмотря на предвыборные заявления президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, вооруженные формирования Украины продолжают провокации с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины населенного пункта Золотое-5 и позиции Народной милиции ЛНР", - сообщил Осадчий.

"В результате обстрела погибли четверо защитников Республики и еще четверо получили ранения различной степени тяжести", - уточнил он.

"Командование Народной милиции ЛНР выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших", - добавил он.

Осадчий сообщил, что в данный момент раненные военнослужащие доставлены в лечебные учреждения Республики, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

"Материалы по фактам обстрела переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении причастных лиц. Ни один преступник не останется безнаказанным", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 февраля — Луганск