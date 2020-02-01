Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким", — написал политик в Facebook.

Фото: РИА НовостиДепутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане, подтвердил вице-спикер Сергей Неверов, сообщает РИА Новости.Два других человека, находившихся на борту, выжили. Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана, они находятся в тяжелом состоянии, одного доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казани, второго — в Лаишевскую ЦРБ.Как стало известно ранее, частный вертолет Bell с пилотом и двумя пассажирами на борту разбился в Лаишевском районе Татарстана.Авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.В Росавиации РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, причиной жесткой посадки вертолета могли стать плохие метеоусловия. Ведомство сформировало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.По данным пресс-службы МЧС, вертолет летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в село Матюшино Лаишевского района.Сообщается, что вертолет принадлежит компании, зарегистрированной в Казани.Айрат Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России", был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Хайруллин занимал 96 место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России по версии Forbes. Согласно его декларации за 2018 год, парламентарий стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана, заработав 158,88 миллиона рублей. В собственности Хайруллина находились три квартиры и жилой дом в России.