Народная милиция ЛНР сбила БПЛА, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по Золотому-5

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенному пункту Золотое-5. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Сегодня киевские силовики подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести.

"В ходе обстрела подразделением ПВО Народной милиции был уничтожен БПЛА противника, с помощью которого велась корректировка огня", - сообщил Осадчий.

"По данным нашей разведки, стали известны непосредственные исполнители данной провокации – командир второго дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковник Груз, а также артиллерийский расчет в составе: командир орудия Бунчук 1998 года рождения, старший наводчик Чабан и номер расчета Кучеренко", - проинформировал представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее Осадчий сообщал, что военнослужащие Народной милиции ЛНР с начала года сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских силовиков, пытавшихся пересечь линию соприкосновения.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 февраля — Луганск