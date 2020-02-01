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В Совфеде предложили ввести санкции против Польши за снос памятников

root Вчера, 22:3023Новости
В Совфеде предложили ввести санкции против Польши за снос памятников
Фото: Reuters
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов предложил ввести санкции против Польши и отдельных польских политиков за снос памятников советским воинам-освободителям, и в частности за демонтаж монумента в польском городе Лешно, передает RT.
«Тут вполне уместны и экономические санкции, и наказание конкретных лиц, ответственных за снос памятников», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ответственные за такое польские политики желают добиться «политического капитала на крови», а также готовят подобными действиями информационное поле к юбилею Победы.
«Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого», — отметил он.

Ранее стало известно, что в польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии.

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