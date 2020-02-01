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Украина призвала Венгрию разблокировать её диалог с НАТО

root Вчера, 22:3023Новости
Украина призвала Венгрию разблокировать её диалог с НАТО
Фото: Reuters
МИД Украины в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто выразил надежду, что Будапешт разблокирует диалог Киева с НАТО на высоком уровне, передает RT.
«Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 года закона «О среднем образовании» Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии... и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне», — указано в сообщении украинского министерства.

Ранее Сийярто заявил, что венгерская сторона сделала Украине два предложения по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатской области.
По его словам, в Будапеште понимают желание Киева, чтобы все украинские граждане знали государственный язык, но в Венгрии хотели бы, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, смогли сохранить родной язык.

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