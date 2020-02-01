Администрация Свердловска и Свердловского района открыла четыре пункта обогрева

Администрация Свердловска и Свердловского района открыла четыре пункта обогрева. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды администрации.

"В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в зимний период, предупреждения травмирования населения и случаев гибели населения на территории города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной Республики в случаях неблагоприятных метеоусловий на основании распоряжений главы администрации города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной Республики открыты и работают четыре пункта обогрева", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что пункты обогрева работают по следующим адресам:

- Свердловск, улица Пирогова, 2, отделение оказаний неотложной медицинской помощи, расположенное на первом этаже здания хирургического корпуса – круглосуточно;

- поселок городского типа Бирюково, улица Ленина, 110, бирюковский поселковый дом культуры – с 8.00 до 17.00;

- поселок городского типа Бирюково, улица Ленина, 110, бирюковская амбулатория – с 8.00 до 17.00;

- Червонопартизанск, площадь Ленина, 5, управление по обеспечению жизнедеятельности Червонопартизанска – с 8.00 до 17.00.

Ранее в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР сообщили, что снег, метель, гололедица, понижение температуры воздуха до 20 градусов мороза ожидаются в Республике с 7 по 10 февраля.

07 февраля — Луганск