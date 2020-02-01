Девушка-самоубийца бросилась с моста в Северский Донец. Из ледяной воды ее спасли два парня. ВИДЕО



Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Лугащины.

Во время патрулирования экипаж патрульных остановил молодой человек со словами: «Моя девушка хочет прыгнуть с моста, подвезите меня туда». Парень объяснил, что поссорился со своей 17-летней подружкой, она звонит и говорит, что совершит самоубийство.

Патрульные Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда посадили юношу к авто и немедленно отправились на мост, через реку Северский Донец.

Девушка действительно находилась там. Инспекторы попросили парня не подходить к ней и попытались сами наладить контакт. По просьбе полицейских не делать этого — девушка плакала и кричала.

В это время ее парень не удержался и начал бежать к ней. Все произошло в одно мгновение. Только она увидела его — не колеблясь, прыгнула вниз.

Патрульные мгновенно бросились на спасение. Ледяная вода в реке, — 7°C на улице и очень мало времени на то, чтобы достать ее из воды.

Оба патрульных полезли в реку, чтобы спасти девушку. Ее несло течением. На глазах у полицейских она быстро уходила под воду головой вниз. Верхняя одежда девушки, набравший воды, ускоряла этот процесс.

Патрульные доплыли до нее, и быстро вытащили на берег. Девушка была без сознания и посинела от холода. Инспекторы начали делать ей непрямой массаж сердца, после чего она откашляла воду и пришла в себя.

Чтобы спасенная хоть немного согрелась, патрульные сняли с нее верхнюю одежду и накрыли своими куртками и бронежилетами.

В дальнейшем инспекторы помогли транспортировать девушку в карету скорой. Медики оказали ей неотложную помощь и госпитализировали в больницу.

«Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда — сегодня эти патрульные стали ангелами-хранителями для 17-летней девушки. Мокрые до нитки, замерзшие от ледяной речной воды, с утопленными мобильными телефонами, но счастливые от того, что спасли жизнь. День прошел не зря», — пишут в пресс-службе. Новости Региона - Сегодня, 00:06 73 В Лисичанске патрульные полицейские достали из воды 17-летнюю девушку, которая прыгнула с моста.Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Лугащины.Во время патрулирования экипаж патрульных остановил молодой человек со словами: «Моя девушка хочет прыгнуть с моста, подвезите меня туда». Парень объяснил, что поссорился со своей 17-летней подружкой, она звонит и говорит, что совершит самоубийство.Патрульные Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда посадили юношу к авто и немедленно отправились на мост, через реку Северский Донец.Девушка действительно находилась там. Инспекторы попросили парня не подходить к ней и попытались сами наладить контакт. По просьбе полицейских не делать этого — девушка плакала и кричала.В это время ее парень не удержался и начал бежать к ней. Все произошло в одно мгновение. Только она увидела его — не колеблясь, прыгнула вниз.Патрульные мгновенно бросились на спасение. Ледяная вода в реке, — 7°C на улице и очень мало времени на то, чтобы достать ее из воды.Оба патрульных полезли в реку, чтобы спасти девушку. Ее несло течением. На глазах у полицейских она быстро уходила под воду головой вниз. Верхняя одежда девушки, набравший воды, ускоряла этот процесс.Патрульные доплыли до нее, и быстро вытащили на берег. Девушка была без сознания и посинела от холода. Инспекторы начали делать ей непрямой массаж сердца, после чего она откашляла воду и пришла в себя.Чтобы спасенная хоть немного согрелась, патрульные сняли с нее верхнюю одежду и накрыли своими куртками и бронежилетами.В дальнейшем инспекторы помогли транспортировать девушку в карету скорой. Медики оказали ей неотложную помощь и госпитализировали в больницу.«Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда — сегодня эти патрульные стали ангелами-хранителями для 17-летней девушки. Мокрые до нитки, замерзшие от ледяной речной воды, с утопленными мобильными телефонами, но счастливые от того, что спасли жизнь. День прошел не зря», — пишут в пресс-службе. Новости Региона - Сегодня, 00:06 73

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