Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев

Киев скрывает от украинцев реальные причины изменения цены на газ, чтобы присвоить себе снижение его стоимости, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».Официальный сайт Радикальной партии Олега ЛяшкоОн добавил, что незначительное понижение тарифов на голубое топливо не является заслугой руководства страны, так как на его стоимость для украинцев влияет цена на европейских биржах.По словам Ляшко, говоря о снижении тарифов власти Украины обманывают людей, передает iReactor.Ранее Олег Ляшко назвал мировое соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза» «аферой столетия».Алексей Шпак