Жители Поднебесной сплачиваются, чтобы одолеть беду

Получила на днях тревожное письмо от московского приятеля. Он услышал от общего знакомого, будто меня арестовали за то, что была без маски. А я-то о том ни слуху, ни духу. Как раз наоборот. Действительно вошла в парк без маски на лице, а охранник, жестом показав, что надо бы надеть, вынул маску из своих закромов и с улыбкой вручил мне. Так и рождаются слухи...Их вокруг коронавируса полно. Можно сказать, сейчас у Китая две угрозы – биологический вирус и вирус информационный. Фейки переполняют западные СМИ и соцсети, да и наши не отстают. Вот лишь заголовки: «Чума XXI века», «Пандемия неизбежна», «Мы все умрём» и всё такое… Ещё более нелепы слухи, что можно заразиться от китайских бананов или от посылок с «АлиЭкспресс» или что контакт с любым человеком, приехавшим из КНР, чреват опасностью, и уж совсем запредельное – все китайцы несут угрозу заражения. Захлёбываются соцсети и от конспирологии – плодятся версии, начиная от наличия тайных биологических лабораторий, выпустивших коварный вирус на свободу, дабы проредить человечество, и до трактовки эпидемии как механизма китайской внутрипартийной борьбы.Народ, которому изобилие подобной ерунды давно поприжало мозги и лишило способности к трезвому анализу, паникует. Какая-то российская туристка, неурочно залетевшая в Китай, плачется, что китайцы скрывают информацию о вирусе, никто ничего не сообщает. А у меня как раз, когда раздавался этот плач, был включён телевизор, где по китайскому центральному каналу транслировался ЕЖЕДНЕВНЫЙ 45-минутный (в 8 утра и в 3 часа дня) брифинг для прессы, который проводит китайский национальный комитет по здравоохранению. Так что с информацией тут всё в порядке, она подаётся на восьми языках, в том числе на русском.Недавно получила на мобильник сообщение от Народного правительства Китая с указанием контактного телефона (номер 12345), по которому можно узнать новости об эпидемии, получить инструкции, адреса медучреждений, любую помощь.Среди китайцев особой паники, по моим наблюдениям, почти нет. Пишу «почти», поскольку пребываю в Пекине и весь Китай взглядом не могу охватить. Хотя видела репортажи и из Уханя, и там люди держатся мужественно. Вообще, надо сказать, чем злее ведёт себя вирус, чем больше слухов распускают зарубежные СМИ, чем жёстче критикуют «партнёры-враги» китайские власти, тем теснее сплачивается поднебесный народ. Эту его особенность к солидарности в трудные моменты я заметила ещё в дни Сычуаньского землетрясения. Тогда все жители объединились в порыве одолеть, победить несчастье. Сейчас вижу что-то подобное.Как сообщает русскоязычный портал ЭКД, страна поставила борьбу с коронавирусом под народный контроль. Информация об эпидемиологической ситуации распространяется круглосуточно в режиме реального времени на медиаплатформе «Яншипин». Её трансляцию отслеживают более 40 млн пользователей. Самым востребованным стало 24-часовое прямое включение со стройплощадок в Ухане: там возводят два специализированных госпиталя на 1000 коек каждый. Первый сдали в эксплуатацию 3 февраля, второй сдадут двумя неделями позже. Люди поддерживают строителей всем, чем могут: кто-то посвящает им стихи, кто-то заказывает по интернету еду и медицинские маски. Среди «виртуальных контролёров» есть профессиональные инженеры и строители – они предлагают свои решения для ускорения работы. Стройка в дни всеобщей беды стала для людей почти родной, вплоть до того, что каждой единице техники, находящейся на стройплощадке, они уже присвоили имена: «Толстячок», «Красный» и т.д.Но главное – и это беспрецедентное по темпам строительство, и сам Ухань стали символами народного единения, мужества и твёрдой веры в преодоление обрушившейся на Китай беды.Светлана Селиванова, собкор «ЛГ» в Китае