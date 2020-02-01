Жители Поднебесной сплачиваются, чтобы одолеть беду
Получила на днях тревожное письмо от московского приятеля. Он услышал от общего знакомого, будто меня арестовали за то, что была без маски. А я-то о том ни слуху, ни духу. Как раз наоборот. Действительно вошла в парк без маски на лице, а охранник, жестом показав, что надо бы надеть, вынул маску из своих закромов и с улыбкой вручил мне. Так и рождаются слухи...
Их вокруг коронавируса полно. Можно сказать, сейчас у Китая две угрозы – биологический вирус и вирус информационный. Фейки переполняют западные СМИ и соцсети, да и наши не отстают. Вот лишь заголовки: «Чума XXI века», «Пандемия неизбежна», «Мы все умрём» и всё такое… Ещё более нелепы слухи, что можно заразиться от китайских бананов или от посылок с «АлиЭкспресс» или что контакт с любым человеком, приехавшим из КНР, чреват опасностью, и уж совсем запредельное – все китайцы несут угрозу заражения. Захлёбываются соцсети и от конспирологии – плодятся версии, начиная от наличия тайных биологических лабораторий, выпустивших коварный вирус на свободу, дабы проредить человечество, и до трактовки эпидемии как механизма китайской внутрипартийной борьбы.
Народ, которому изобилие подобной ерунды давно поприжало мозги и лишило способности к трезвому анализу, паникует. Какая-то российская туристка, неурочно залетевшая в Китай, плачется, что китайцы скрывают информацию о вирусе, никто ничего не сообщает. А у меня как раз, когда раздавался этот плач, был включён телевизор, где по китайскому центральному каналу транслировался ЕЖЕДНЕВНЫЙ 45-минутный (в 8 утра и в 3 часа дня) брифинг для прессы, который проводит китайский национальный комитет по здравоохранению. Так что с информацией тут всё в порядке, она подаётся на восьми языках, в том числе на русском.
Недавно получила на мобильник сообщение от Народного правительства Китая с указанием контактного телефона (номер 12345), по которому можно узнать новости об эпидемии, получить инструкции, адреса медучреждений, любую помощь.
Среди китайцев особой паники, по моим наблюдениям, почти нет. Пишу «почти», поскольку пребываю в Пекине и весь Китай взглядом не могу охватить. Хотя видела репортажи и из Уханя, и там люди держатся мужественно. Вообще, надо сказать, чем злее ведёт себя вирус, чем больше слухов распускают зарубежные СМИ, чем жёстче критикуют «партнёры-враги» китайские власти, тем теснее сплачивается поднебесный народ. Эту его особенность к солидарности в трудные моменты я заметила ещё в дни Сычуаньского землетрясения. Тогда все жители объединились в порыве одолеть, победить несчастье. Сейчас вижу что-то подобное.
Как сообщает русскоязычный портал ЭКД, страна поставила борьбу с коронавирусом под народный контроль. Информация об эпидемиологической ситуации распространяется круглосуточно в режиме реального времени на медиаплатформе «Яншипин». Её трансляцию отслеживают более 40 млн пользователей. Самым востребованным стало 24-часовое прямое включение со стройплощадок в Ухане: там возводят два специализированных госпиталя на 1000 коек каждый. Первый сдали в эксплуатацию 3 февраля, второй сдадут двумя неделями позже. Люди поддерживают строителей всем, чем могут: кто-то посвящает им стихи, кто-то заказывает по интернету еду и медицинские маски. Среди «виртуальных контролёров» есть профессиональные инженеры и строители – они предлагают свои решения для ускорения работы. Стройка в дни всеобщей беды стала для людей почти родной, вплоть до того, что каждой единице техники, находящейся на стройплощадке, они уже присвоили имена: «Толстячок», «Красный» и т.д.
Но главное – и это беспрецедентное по темпам строительство, и сам Ухань стали символами народного единения, мужества и твёрдой веры в преодоление обрушившейся на Китай беды.
Светлана Селиванова, собкор «ЛГ» в Китае
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