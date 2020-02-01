Киев в ярости: Кремль переходит на прямое управление Донбассом

Премьер-министром Донецкой народной республики назначен бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. До него этот пост занимал Александр Ананченко.Информация о том, что Пашков исполняет обязанности главы правительства, появилась на сайте главы ДНР Дениса Пушилина 5 февраля. При этом официальных заявлений о перестановках во власти в республики не было.Надо отметить, что украинские СМИ уже разнесли эту информацию с акцентом на том, что новый премьер у «сепаров» — гражданин России.Так «Страна» напоминает, что при этом Пашков был связан с самопровозглашенными республиками. Он родился в Братске, был вице-мэром города в 2005 году, до 2014-го работал заместителем губернатора Иркутской области. По информации издания, после ухода с госслужбы основал ряд компаний и возглавил предприятие «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко. В марте 2017 года компания получила контроль над национализированными заводами в Донецкой и Луганской народных республиках. Служба безопасности Украины утверждала, что через благотворительный фонд Пашкова Россия скрыто финансировала бюджет ЛНР, пытаясь избежать новых экономических санкций.На информацию уже пришлось отреагировать Кремлю. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, речь не идет об «официальном делегировании официального лица». Он подчеркнул, что Россия абсолютно не причастна к конфликту на юго-востоке Украины.«Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица… в данном случае может идти речь только о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет», — заявил он журналистам.Напомним, что однажды российский гражданин уже возглавлял правительство республики — это первый премьер ДНР Александр Бородай. После его ухода в отставку пост занял Александр Захарченко. Стоит напомнить, что и тогда украинские СМИ углядели в этом вмешательство России.Впрочем, стоит также отметить, что многие жители Донбасса неоднократно жаловались на низкий уровень местных управленческих кадров еще украинской «закалки» и высказывали мнение о необходимости заменить их российскими специалистами. Похожая ситуация наблюдалась в Крыму в первые годы после присоединения к России.Но почему в Донбассе озаботились этим сейчас, на шестой год существования республики? Может, его позвали для решения каких-то особых задач? Напомним, в январе глава республики поставил перед правительством задачу сравнять зарплаты и пенсии с уровнем аналогичных выплат в Ростовской области. Может, для этого, в кресло главы правительства позвали «варяга»?— Уровень политических и управленческих кадров в республиках Донбасса, да простят мне жители ДНР-ЛНР, действительно крайне низок, — считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.— Самые достойные люди республик служат на передовой. Уже весной 2015 года в республики Донбасса хлынул поток чинуш, бывших функционеров из Партии регионов, таможенников и полицейских из Украины. Они сбежали на Украину, когда начались бои в Донбассе и вернулись домой, когда бои прекратились. Вся политическая власть и административные органы ДНР-ЛНР переполнены украинской агентурой. Поэтому, да: своих кадров республикам Донбасса не хватает. И это очень мягко сказано.Но во многом этот кризис и дефицит управленческих кадров создан искусственно. Людей, которые делали русскую революцию в Донбассе, оттеснили не только от постов — от политической жизни. Их место заняли приспособленцы и выходцы из МММ. Вот и весь сказ. Единственное, в чем Донбасс может поучить Россию в управленческой сфере — великолепная организация коммунального хозяйства. Если бы, к примеру, мой родной Ростов-на-Дону хотя бы сутки прожил под обстрелами — коммунальное хозяйство города встало бы в течение двух-трех часов. Донецк и весь Донбасс живет в условиях войны уже 5 лет. Следует восхититься мужеством сотрудников коммунальных служб, работающих за копейки, по российским меркам, и прекрасно организованной системе коммунального хозяйства.— Как-то я общался с одной чиновной дамой из ЛНР. Она ничтоже сумняшеся именует Россию «РФ». Страна, которая дала ей гражданство, страна, готовая защитить её от украинских агрессоров для этой чиновницы обозначается омерзительной аббревиатурой, придуманной Еленой Боннэр и навязанной Ельциным. Вот уровень, моральный и интеллектуальный, украинских чиновников, ставших чиновниками ДНР-ЛНР. Я бы ввел фильтрацию для чиновников и прочих служащих, переехавших из Украины в Донбасс. Как немцы проводили денацификацию после Второй мировой войны, так и в Донбассе необходима деукраинизация. Но беда в том, что проводить её некому. Последний яркий лидер Донбасса, со своей позицией — Александр Захарченко. О нынешних лидерах позвольте не говорить ничего.— А в чем заключается компромат? В том, что Россия тянет на себе «гуманитарку», выплачивая пенсии жителям Донбасса, от чего отказалась Украина? В том, что опытные, я надеюсь, чиновники из России возглавляют правительство ДНР? Во-первых, уже создан прецедент (я имею в виду Бородая, экс-главу правительства ДНР). Во-вторых, мы с вами не так давно обсуждали назначение вице-премьера ДНР мэром Элисты. И я тогда высказался в поддержку этого назначения. Проблема не в том, откуда человек, а в том, насколько он компетентен как руководитель. И ещё. Если украинцы будут возмущаться или подтрунивать над этим назначением можно напомнить им целый сонм руководителей-министров с паспортами других стран. Украина — псевдострана под внешним управлением. Потому не будем переживать по этому поводу.— Совершенно верно. Личное дело самого Пашкова куда ему ехать и какой пост занимать. Его назначило на эту должность не правительство России, не президент России. Потому все вопросы лично к господину Пашкову. От себя лично пожелаю ему удачи и крепких нервов. Работа предстоит тяжелая и опасная.— Пушилин может говорить все что угодно. Уровень политики республик Донбасса — много ухудшенный уровень политики Украины, уровень которой мы с вами хорошо знаем. Если в Донбассе возможны какие-либо перемены социально-экономического характера, то только как результат действий России. Впрочем, от самих донбасских управленцев зависит тоже многое: не воровать и по возможности эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. Поэтому я считаю назначение Пашкова хорошей новостью. Ничего не знаю о нем лично, но надеюсь он действительно опытный и компетентный руководитель. Но убежден, что нужен «варяг». С опытом руководства регионом, а не финансовой пирамидой. Мы хорошо знаем к чему приводит руководство страной непрофессионалами, отставка правительства Медведева — свежий пример. А ДНР возглавляет человек с опытом строительства финансовой пирамиды. Этим все сказано.— В российской экспертной среде вовсю дискутируют вопрос о последствиях отставки Суркова. Мое мнение: Сурков — лишь исполнитель, генеральную линию разрабатывает совершенно другой человек. Если произойдут перемены в Донбассе, то связано это будет не с личностью Суркова, а с изменением политики России.— Чиновники — везде чиновники, — считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.— Думаю, что менталитет российских чиновников недалеко ушел вперед от украинских, разве что в России построже контроль. По крайней мере, бывшие украинские чиновники в Крыму довольно легко стали чиновниками российскими, как и бывшие украинские силовики из Крыма.Но, естественно, управление хозяйством непризнанных республик, где идут военные действия, имеет свои особенности, и здесь нужен специфический менеджмент, сочетающий адаптацию к военной ситуации, и решающий тяжелейшие социальные проблемы, связанные с блокадой и непризнанностью.— По всей вероятности, на территории ДНР в местной элите не нашлось такого организатора, и пришлось рекрутировать «варяга». Но я лично не вижу в этом ничего «палевного».В ополчении воевало немало граждан России, и это известно по обменянным военнопленным. Почему восстанавливать хозяйство Донбасса не может гражданин России? Никто, например, не скрывал гражданство первого премьера ДНР Александра Бородая.Конечно, Киев сейчас уже начинает очередную истерику на тему «Россия признает участие в оккупации». Но всем в мире понятна вовлеченность России в дела Донбасса, поэтому, я не думаю, чтобы это сказалось на изменении позиции Европы в этом отношении.— Конечно, а что еще можно ожидать от официальных заявлений? Неужели кто-то мог думать, что МИД или Песков заявит: «Российская власть командировала полномочного руководителя, призванного выполнять поставленные президентом задачи»?Песков абсолютно правильно формулирует официальную позицию, своеобразно тролля Украину и Европу. «Не верите — докажите!»— Я плохо знаю заслуги и послужной список Пашкова, но совершенно ясно, что задачи чрезвычайно сложны. Сегодня Донбасс — не просто территория войны, но еще и территория социальных бедствий. Самое тяжелое — найти решение экономических проблем.Не в обиду будь сказано другим непризнанным республикам, но Донбасс — не Абхазия или даже Приднестровье. Здесь живут миллионы людей, и совсем недавно здесь был развитый промышленный регион. Без восстановления экономики, внешних связей, возможности реализовывать продукцию, этому региону не выжить — миллионы людей не прокормить подножным кормом приусадебных участков и гуманитарными конвоями.Пока эффективных механизмов, позволяющих преодолевать международные запреты и блокаду, на мой взгляд, не создано. Но задача такая стоит, и если она будет решена, то вполне возможно достичь уровня оплаты труда и пенсий, соответствующих соседнему российскому региону.— Я уверена, что кадровые изменения уж точно не сделаны для проформы. Изменения, конечно, будут. Но в этом смысле назначение Пашкова скорее обнадеживает, поскольку Пашков уже занимался проблемами Донбасса, будучи задействованным в структурах Курченко.По всей вероятности, он является человеком, которому доверяют, и его назначение является индикатором того, что экономика Донбасса стала приоритетом.Дмитрий Родионо