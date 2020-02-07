Донбасс. Оперативная лента военных событий 08.02.2020

"В ходе обстрела подразделением ПВО Народной милиции был уничтожен БПЛА противника, с помощью которого велась корректировка огня", - сообщил Осадчий. - По данным нашей разведки, стали известны непосредственные исполнители данной провокации – командир второго дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковник Груз, а также артиллерийский расчет в составе: командир орудия Бунчук 1998 года рождения, старший наводчик Чабан и номер расчета Кучеренко".

"7 февраля боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины населенного пункта Золотое-5 и позиции Народной милиции ЛНР", - сообщил Осадчий. - В результате обстрела погибли четверо защитников Республики и еще четверо получили ранения различной степени тяжести".

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 07.02.202009:55Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенному пункту Золотое-5. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.Киевские силовики подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести.09:00Четверо военнослужащих Народной милиции ЛНР погибли и четверо получили ранения в результате обстрела Золотого-5 киевскими силовиками. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.Он отметил, что, несмотря на предвыборные заявления президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, вооруженные формирования Украины продолжают провокации с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.