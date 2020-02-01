Киевские силовики обстреляли беспилотник и патруль СММ ОБСЕ - Народная милиция

Киевские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"Зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ со стороны позиций 72 омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ во время мониторинга ситуации вблизи населенного пункта Золотое-4, а также три взрыва в непосредственной близости от местоположения сотрудников миссии, после которых представители ОБСЕ немедленно покинули этот район", - говорится в сообщении.

В Народной милиции отметили, что "данные преступные факты также подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ".

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции сообщали об обстрелах киевскими силовиками беспилотников ОБСЕ в районах поселка Голубовское и Станицы Луганской.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 февраля — Луганск