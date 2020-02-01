Болгарская благодарность России: тут помним, тут не помним

Как известно, бесконечно можно смотреть на горящий огонь и текущую воду. А еще приходится фактически бесконечно наблюдать за тем, как болгарские власти в очередной раз проявляет в отношении России самую что ни на есть черную неблагодарность. Так уж сложилось исторически, что русской крови на тамошней земле за века пролито было немало. Тем не менее, София всегда и неизменно, веками была членом всех антироссийских военных союзов и блоков, сколько их ни создавалось. Впоследствии «братушки» неминуемо прибегали к Москве за прощением – и получали его. Интересно, так будет и впредь?Поводом для размышлений на данную тему стало сообщение о том, что государственная газопоставляющая компания Болгарии «Bulgargaz», оказывается, готовит обращение в Еврокомиссию, в котором намерена требовать возобновить «антимонопольное расследование» против российского «Газпрома». Основанием для кляузы является нежелание нашего газового гиганта «скорректировать цены», то есть, говоря по-человечески, отпускать топливо Софии по демпинговой цене. И подобные вещи болгары делают, едва успев войти в проект только запущенного трубопровода «Турецкий поток».Удивляться тут нечему. Даже наиболее вменяемые, на первый взгляд, жители Болгарии, на публику твердящие о своей «горячей благодарности России и ее народу», проявляют это чувство в довольно-таки странной манере. Да, там вроде бы помнят об освободительной войне 1877-1878 годов, в которой полегло 15 с половиной тысяч наших соотечественников, и без которой никакой Болгарии на политической карте мира просто бы не было. Однако, отмечая очередную ее годовщину, в Софии говорят что-то о «принесших свободу» от турецкого ига… «украинцах и прочих казаках». Прелестно. А то, что послал их под Шипку и Плевну самодержец всероссийский Александр ІІ, это забыто? Однако неполиткорректное словосочетание «русские освободители» в Болгарии, судя по всему, под запретом.О своем участии в Первой мировой войне на стороне враждебного России «Тройственного союза» в Софии вообще предпочитают помалкивать. И очень правильно – поскольку тогда, вопреки обыкновению, болгары, которых обуял захватнический раж, воевали очень даже всерьез. И не только сербов резали, а и сражались с детьми и внуками тех, кто освобождал их в 1877 году. На Румынском фронте с нашими частями в 1916 году они схлестнулись яростно. Недаром же русские солдаты, до предела шокированные таким предательством, в плен отчаянно дравшихся на фронте и зверствовавших в тылах «братушек» брали далеко не всегда. Манифест же императора Николая ІІ, в котором он объявлял народу об объявлении войны Софии, начинался со слов: «Небывалое свершилось»…Какое там «небывалое»? Стоило над Европой раскинуть свои крылья орлу Третьего рейха, как под это крылышко устремилась и Болгария.Более 42 тысяч квадратных километров оккупированных Софией во время Второй мировой войны, болгарские карательные части в Греции и Югославии, преследование евреев на территории страны – все это было. СССР воевал с Болгарией аж 4 полных дня. Ну, в смысле официально был в состоянии войны. Потом «братушкам» дали в зубы винтовки, поставили в строй ІІ Украинского фронта 5 сформированных из них дивизий и отправили на Берлин. Ну, кое-что из этого получилось – абы кому Иосиф Виссарионович вышагивать по Красной площади на Параде Победы не позволил бы. Болгары участвовали... А еще благодаря Сталину София оказалась в числе победителей нацистов, а не их союзников – в противном случае была бы сейчас греческой провинцией.Потом тоже было много чего интересного. Болгарские элиты и в Советский Союз в качестве 16-й республики слезно просились, и в НАТО потом вступали чуть ли не в первых рядах, и в Европейском союзе оказались, где теперь являются одной из беднейших стран. Ничего, одним словом, не менялось. Сейчас в Софии говорит, что ни в Североатлантический блок, ни в ЕС вовсе даже и не рвались – это все подлые и продажные политики их туда «затащили». Так поменяйте этих политиков, кто мешает? У вас же вроде республика демократическая... А то странный подход: тут помним, тут не помним, а там - это всё не мы, это наши прозападные элиты...Обращает на себя внимание, когда отдельные представители в Болгарии принимаются сокрушаться по поводу «актов вандализма» в отношении советских памятников. Возмущены? Ну, так организуйте охрану, отловите мерзавцев и отдайте под суд. Или многовекторность мешает?..Александр Харалужный