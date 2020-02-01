Помилованная Путиным еврейская наркоманка подаст на Россию жалобу в ЕСПЧ

Защита помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар будет добиваться отмены приговора. Она намерена подготовить жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Таково поручение самой девушки.В заявлении ее адвокатов отмечается, что приговор в отношении гражданки Израиля оценивается как "незаконный и неправосудный, повлёкший осуждение невиновной".Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании". - https://www.mk.ru/social/2020/...В конце января израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.Израильтянка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В конце 2019 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин официально попросили Путина помиловать Иссахар.ХуМЃцпа (от идиш Ч—Ч•Ч¦Ч¤ЦјЧ” хуцпэ, «дерзость», восходит к ивр. Ч—Ц»Ч¦Ц°Ч¤ЦёЦјЧ”) — свойство характера, приблизительно описываемое как дерзость или наглость, выходящая за пределы того, что другие считают возможным и в состоянии вообразить... Понятие «хуцпа» отсутствует у других народов и его аналогия не встречается в других языках.Хуцпа также определяется как «особо циничная, подлая, наглая ложь», «верх цинизма и наглости, парализующий оппонента».Другие определения, которыми часто обозначают понятие «хуцпа», — сверхнаглость, бессовестность, бесцеремонность, нахальство, хамство, нетерпимость по отношению к другим, дерзкое и наглое лицемерие. Часто эти определения употребляют с приставкой сверх- и другими словами, подчеркивающими превышение всяких норм и выход за рамки установленого: «сверхнаглость», «сверхложь», «экстраординарная наглость», «необыкновенное нахальство», «неслыханное вранье», «невиданная дерзость», «запредельная бесстыжесть», «небывалая бесчестность» и т. д.Хотя понятие «хуцпа» в современном иврите окрашено отрицательно и означает «наглость», говорящие на идише и на английском языке воспринимают качество, им обозначаемое, не однозначно плохо, нередко с юмором. - https://traditio.wiki/%D0%A5%D...Кстати, а гашиш таки Нааме вернули? Нет?! Это полный бепредел российской правоохранительной системы. Ну ничего! Теперь Россия выплатит такую компенсацию, что бедная еврейская девушка не один год сможет покупать себе "лекарство".Среди этих людей подавляющее большинство - вовсе не какие-то страшные наркобароны. В основном ребята уровня Наамы, а то и гораздо мельче. Но вот не повезло им, видно, с гражданством - не дождаться им помилования. А Наама молодец - очень наглядно продемонстрировала, что за любой прогиб перед сионистским режимом в знак благодарности всегда следует только плевок в морду.источник