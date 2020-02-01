Активисты почтили память погибших в ходе освобождения Дебальцево и Чернухино (ФОТО)

Воспитанники военно-патриотических клубов накануне пятой годовщины освобождения Дебальцево в ходе экскурсии почтили память погибших мирных жителей и защитников Республики, принимавших участие в Дебальцевско-Чернухинской операции. Об этом сообщил председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) Алексей Селиванов.Экскурсия по местам проведения Дебальцевско-Чернухинской операции, которую провел помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, состоялась по инициативе Министерства внутренних дел. Около 30 школьников в ходе мероприятия посетили Чернухино, где возложили цветы к памятному знаку жителям поселка, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах, и павшим в ходе освобождения Дебальцево защитникам Республик Донбасса.ПЕРЕДАТЬ ШКОЛЬНИКАМ СМЫСЛ БОРЬБЫ"Мы провели экскурсию для школьников, для воспитанников военно-патриотических клубов ПАД по местам боевой славы Чернухинско-Дебальцевской операции. Такие экскурсии мы будем организовывать и впредь. Потому что считаем это очень важным. Ведь подвиг ополченцев Донбасса не меркнет даже на фоне 75-летия Победы над нацистской Германией", - сказал Селиванов."В Дебальцевской операции, против всех правил стратегии, наступающие ополченцы разбили превосходящие по численности и по оснащенности оккупационные силы Украины. И сделали это потому, что ощущали свою правоту. Потому что боролись за своё настоящее Отечество, великую Русь, а не за формальную принадлежность к "зоне хождения гривни", - отметил он."И очень здорово, что сегодняшним школьникам интересен наш боевой путь. Сегодняшним школьникам легко дотянуться до участников битв 2014-2015 годов, ведь их много среди нас. И сегодня они служат на рубежах Республик. Наша задача – передать сегодняшней молодежи идеи и смысл нашей борьбы", - добавил председатель общественной организации.РАССКАЖЕМ ОДНОКЛАССНИКАМПодростки остались довольны экскурсией."Мы и до этого ездили на подобные мероприятия. Мне очень нравятся такие выезды. Должны же мы знать историю. Мы вот так собираемся, потом обсуждаем. Просто на высшем уровне впечатления у меня от сегодняшней экскурсии. Для себя я вынес то, что нужно молодежь учить, рассказывать им историю, чтобы они знали, что люди стояли и стоят за Родину нашу так же, как стояли деды в 1941-м. Я поделюсь в училище своем, расскажу, что нужно чтить память погибших, чтить то, что они делали", - сказал участник входящего в ПАД военно-патриотического клуба (ВПК) "Юность Новороссии" Никита Мельников."Я тоже расскажу все, что услышала, своим одноклассникам. О том, как нас защищают эти мужественные люди", - поддержала сверстника ученица седьмой школы Молодогвардейска Владислава Хорошилова."Мы часто посещаем подобные мероприятия про Великую Отечественную и про нашу войну. Нужно поддерживать такие мероприятия, чтобы такого впредь не повторялось. Я считаю, что это нужно для развития. И для того, чтобы наше поколение не забывало то, что было в четырнадцатом-пятнадцатом годах", - отметил сержант ВПК "Юность Новороссии" Владислав Ивашуткин.ОСВОБОЖДЕНИЕПодразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.08 февраля — Луганск