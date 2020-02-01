Глава ЛНР выразил соболезнование семьям погибших в ДТП под Воронежем

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнование семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Воронежской области.

"На трассе М-4 в районе Воронежа в аварию попал автобус, погибли трое граждан ЛНР, пятеро пострадавших с травмами доставлены в медучреждения РФ, где им оказывается помощь. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в ДТП. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика в Верхнемамонском районе Воронежской области произошла утром 8 февраля. По данным главного управления МВД Воронежской области, на 694-м км автодороги М-4 "Дон" водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN. В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса - 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли, а пять пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска и 39-летний житель Калининграда, получили травмы. На месте работает следственно-оперативная группа.

08 февраля — Луганск