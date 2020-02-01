Бригада ВСУ с начала года списала на неисправную технику 13 тонн ГСМ – Народная милиция

Должностные лица одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с начала года списали на неисправную технику ранее проданные населению пять тонн бензина и восемь тонн дизтоплива. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Должностными лицами 93-й механизированной бригады ВСУ с начала текущего года продано пять тонн бензина и восемь тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны как использованные при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии", - сказал он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что ряд командиров подразделений ВСУ, действующих в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), получили дисциплинарные взыскания за низкую исполнительность, сокрытие небоевых потерь и хищения.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 февраля — Луганск