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ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей Кировска (ФОТО)

root Сегодня, 14:450Новости
ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей Кировска (ФОТО)















Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" организовали бесплатный показ фильма для жителей Кировска. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"В городском Дворце культуры Кировска 8 февраля в рамках проекта "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине" жители города посетили бесплатный показ фильма "Последний богатырь", - говорится в сообщении.
"Благодаря проекту "Мир кино" наши жители имеют возможность бесплатно посмотреть замечательные фильмы и мультфильмы. Показ фильма "Последний богатырь" прошёл замечательно. В зале стоял звонкий смех. Пришедшие жители города и прифронтовых поселков были увлечены просмотром. Показ подарил много ярких эмоций и впечатлений", – отметил руководитель исполкома Кировского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" Александр Коржан.
"Спасибо большое проекту "Мир кино" за подаренное хорошее настроение. Я второй раз прихожу в городской Дворец культуры, чтобы посмотреть замечательное кино. Сегодня в зале была хорошая атмосфера, а у всех присутствующих прекрасное настроение", – отметила школьница Маргарита.
Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках.
08 февраля — Луганск

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