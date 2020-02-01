ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей Кировска (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" организовали бесплатный показ фильма для жителей Кировска. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В городском Дворце культуры Кировска 8 февраля в рамках проекта "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине" жители города посетили бесплатный показ фильма "Последний богатырь", - говорится в сообщении."Благодаря проекту "Мир кино" наши жители имеют возможность бесплатно посмотреть замечательные фильмы и мультфильмы. Показ фильма "Последний богатырь" прошёл замечательно. В зале стоял звонкий смех. Пришедшие жители города и прифронтовых поселков были увлечены просмотром. Показ подарил много ярких эмоций и впечатлений", – отметил руководитель исполкома Кировского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" Александр Коржан."Спасибо большое проекту "Мир кино" за подаренное хорошее настроение. Я второй раз прихожу в городской Дворец культуры, чтобы посмотреть замечательное кино. Сегодня в зале была хорошая атмосфера, а у всех присутствующих прекрасное настроение", – отметила школьница Маргарита.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках.08 февраля — Луганск