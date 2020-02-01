Комбриг ВСУ приказал списать на пожар украденные форму и спальники – Народная милиция

Пожар, случившийся из-за несоблюдения требований пожарной безопасности в блиндаже одной из бригад в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), помог киевским силовикам списать украденное ранее военное имущество. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "противник продолжает нести небоевые потери", причем, "в последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за несоблюдения требований пожарной безопасности личным составом подразделений ВСУ в зоне "ООС".

"Так, 5 февраля при использовании нештатных средств обогрева произошло возгорание блиндажа одного из подразделений 72-й бригады, вследствие чего старший солдат Старовенко получил ожоги средней степени тяжести. Кроме того, в ходе проведения разбирательства выяснилось, что помимо трех автоматов АК-74, двух биноклей Grumman 7х28 и прибора ночного видения AN/PVS14 американского производства пожаром уничтожена документация, рабочая карта командира роты и схема минных полей", - проинформировал Филипоненко.

"Воспользовавшись ситуацией, командир бригады (полковник Артем) Богомолов дал указания своему заместителю по тыловому обеспечению списать на данный пожар материальное имущество, которое ранее было расхищено и продано местному населению. В перечень списанного имущества также вошли 20 комплектов зимней формы одежды, 15 спальных мешков", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что ряд командиров подразделений ВСУ, действующих в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), получили дисциплинарные взыскания за низкую исполнительность, сокрытие небоевых потерь и хищения.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 февраля — Луганск