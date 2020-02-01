Изменения в кодексе ЕС не повлияют на выдачу виз россиянам
Страны Шенгенской зоны идут навстречу гражданам РФ и часто выдают долгосрочные визы в упрощенном порядке. Ситуация после принятия нового кодекса ЕС не изменится, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
ФБА «Экономика сегодня»
Страны Евросоюза принимают новый Визовый кодекс для облегчения всех процедур и решения проблем с нелегальной миграцией. Россиянам Шенгенскую визу будут выдавать, как и раньше, по упрощенной схеме.
Граждане РФ не заметят перемен в кодексе. В соответствии с принятым в 2006 году соглашением, россияне получают Шенгенскую визу по упрощенной схеме. Первая виза выдается на срок до года, позже возможно получение многократных виз сроком до 5 лет.
Европейские страны идут навстречу гражданам России и часто выдают долгосрочные визы, сообщил РИА Новости директор европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
По мнению экспертов, новые правила выдачи виз могут быть даже выгодными для россиян. Сервисный сбор останется прежним, а задержки при повышенном спросе значительно сократятся.
Михаил Щелкачо
ФБА «Экономика сегодня»
Страны Евросоюза принимают новый Визовый кодекс для облегчения всех процедур и решения проблем с нелегальной миграцией. Россиянам Шенгенскую визу будут выдавать, как и раньше, по упрощенной схеме.
Граждане РФ не заметят перемен в кодексе. В соответствии с принятым в 2006 году соглашением, россияне получают Шенгенскую визу по упрощенной схеме. Первая виза выдается на срок до года, позже возможно получение многократных виз сроком до 5 лет.
Европейские страны идут навстречу гражданам России и часто выдают долгосрочные визы, сообщил РИА Новости директор европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
По мнению экспертов, новые правила выдачи виз могут быть даже выгодными для россиян. Сервисный сбор останется прежним, а задержки при повышенном спросе значительно сократятся.
Михаил Щелкачо
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