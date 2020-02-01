Изменения в кодексе ЕС не повлияют на выдачу виз россиянам

Страны Шенгенской зоны идут навстречу гражданам РФ и часто выдают долгосрочные визы в упрощенном порядке. Ситуация после принятия нового кодекса ЕС не изменится, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.ФБА «Экономика сегодня»Страны Евросоюза принимают новый Визовый кодекс для облегчения всех процедур и решения проблем с нелегальной миграцией. Россиянам Шенгенскую визу будут выдавать, как и раньше, по упрощенной схеме.Граждане РФ не заметят перемен в кодексе. В соответствии с принятым в 2006 году соглашением, россияне получают Шенгенскую визу по упрощенной схеме. Первая виза выдается на срок до года, позже возможно получение многократных виз сроком до 5 лет.Европейские страны идут навстречу гражданам России и часто выдают долгосрочные визы, сообщил РИА Новости директор европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.По мнению экспертов, новые правила выдачи виз могут быть даже выгодными для россиян. Сервисный сбор останется прежним, а задержки при повышенном спросе значительно сократятся.Михаил Щелкачо