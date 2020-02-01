МИД России озвучил резкие претензии к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский выиграл избирательную кампанию прежде всего благодаря тому, что обманул собственный народ. Сегодня мы видим, что, декларируя заверения о достижении мира в Донбассе, повышении социальных гарантий, о наступлении всеобщего примирения и установления равных прав для всех граждан Украины, он и не собирался их выполнять.Претензии к нынешнему руководителю страны озвучил представитель Российской Федерации в ПАСЕ Александр Лукашевич. На заседании в Вене он резко высказался по поводу сегодняшней ситуации на Украине и отметил нежелание Зеленского выполнять предвыборные обещания. Подобные претензии в Парламентской ассамблее высказываются далеко не впервые, только у европейских парламентариев нет никаких намеков на попытку разобраться в ситуации, хотя это входит в их обязанности.Если отнестись к вопросу серьезно, они давно должны были поставить на место правительство, которое стало представлять интересы не своего народа, а не кучки нацистов, этот же народ и терроризирующих. На самом деле парламентариям никакого дела нет до происходящего в чужой для них стране, хотя подобное уже проходило накануне Второй мировой войны. Складывается впечатление, будто они просто не понимают, что «чума» болезнь весьма заразная. А историю просто не помнят или делают вид, что забыли.Лукашевич пока безуспешно пытается вернуть их с небес на землю, регулярно докладывая о происходящем на Украине. Например, он подчеркивает, что сегодняшняя политика ничем не отличается от осуществляемой прежним президентом, которого Зеленский обещал посадить первым. Не только не посадил, не только продолжает делать то же самое, но и по некоторым позициям даже перещеголял своего предшественника.После обещаний установить мир в Донбассе обстрелы мирных жителей только усилились. Как политические, так и экономические решения принимаются либо под давлением националистов, либо под диктовку заокеанских кураторов. Разве что официального представителя США отозвали, зато в этой роли теперь выступают приспешники Сороса, которыми напичкана Верховная рада. Неонацизм процветает, причем при попустительстве правоохранителей, иногда даже под их прикрытием.Усиливается дискриминация отдельных слоев населения, процветают антисемитизм и ксенофобия, на пьедестал возносятся бывшие предатели и палачи собственного народа. Зато сносятся памятники советской истории установленные в честь какого-нибудь героического события или личности. Таких уже практически не осталось. Вандализм расцвел во всей красе, причем под нацистскими флагами. А вот переписывание истории в угоду националистам законодательно не запрещено…Минские соглашения давно забыты, о них вспоминают только для того, чтобы продемонстрировать ревизионистские отношения и попытаться изменить формулировки в пользу Украины. Регулярно слышны заявления о пересмотре последнего пункта, в котором говорится о границах с Российской Федерацией, или вообще всего текста. Процесс урегулирования сознательно тормозится официальными лицами.Парижские договоренности тоже забыты. Из всего перечня пунктов, под которыми подписались руководители четырех стран, выполнен только один – произошел обмен пленными. И тот не полностью, поскольку дальнейшая работа в этом направлении не движется, хотя обмен был продекларирован как огромный успех киевской дипломатии. А с большей части освобожденных не сняты обвинения, и они до сих пор числятся в розыске как преступники.Зато активизируются закупки вооружения и строительство укрепленных пунктов. Украинские правительственные круги заявляют о нежелании обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения и о готовности к «силовому освобождению» Донбасса. Поэтому понятно нежелание выполнять пункты программы парижского саммита по открытию трех новых участков, предназначенных для отведения дальнобойного тяжелого вооружения.Нарушаются Минские соглашения и в части неприменения беспилотников – задействованные в разведывательных или боевых целях украинские летательные аппараты регулярно фиксируются миссией ОБСЕ. Вопреки принятым решениям, в Киеве никто не собирается вступать в переговоры с представителями ЛНР и ДНР.Александр Лукашевич выразил озабоченность продолжением дискриминации по языковому признаку. Права русскоязычных граждан и национальных меньшинств не соблюдаются. Напряженная ситуация сложилась вокруг Украинской православной церкви, ущемляется свобода слова и замечены попытки установить цензуру в СМИ. Отдельно внимание было уделено статусу русского языка.Вводимые ограничения на использование русского языка противоречат не только Конституции Украины, но и определенным международным обязательствам, в частности, взятых в рамках самой ПАСЕ. Не соблюдаются рекомендации Венецианской комиссии по языковому вопросу. В то же время правозащитные институты не работают. В заключение выступления, представитель РФ призвал депутатов ПАСЕ дать соответствующую оценку действиям украинской власти.Елизавета Богуцкая, депутат от партии «Слуга народа», которой руководит президент Украины Владимир Зеленский, выступила против законопроекта о пенсиях жителям ДНР и ЛНР, так как считает, что нельзя давать пенсию тем, кто симпатизирует России. Она подчеркнула, назначение выплат поддерживающим РФ пенсионерам станет «плевком» в тех, кто переехал с Донбасса, но так и не получил полагающиеся деньги.Сергей Никифоро