Синоптики прогнозируют 9 февраля в ЛНР от 20 до 5 градусов мороза, без осадков

Температура воздуха в ЛНР 9 февраля будет колебаться от 20 градусов мороза ночью до 5 градусов ниже нуля днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 8 февраля до 21.00 9 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков; ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, местами снежный накат, ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 5-10 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов ниже нуля, днем – 7-9 градусов мороза.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 18-20 градусов ночью и 7-9 градусов ниже нуля днем.

По предварительному прогнозу, 10 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 12-17, днем 1-6 градусов мороза. 11 февраля будет облачно, днем местами мокрый снег, на дорогах гололедица, местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса.

08 февраля — Луганск