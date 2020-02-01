Сколько людей будет жить в Луганской области в 2030 году.



При этом наибольшее сокращение численности населения ожидается в Луганской и Кировоградской областях (около 17%).

Так, по результатам исследованиям специалистов академии, которые имеются в распоряжении Первой полосы, тенденции старения населения наиболее характерны для Луганской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Запорожской, Кировоградской областей.

Соответственно в указанных регионах низка доля детей до 17 лет в структуре населения.

Меньше детей в Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской областях.

«Таким образом, регионами демографического кризиса в соответствии с тенденциями последних лет является Черниговская и Сумская области, а также Донецкая и Луганская области, на демографическую ситуацию которых значительным образом повлияла оккупация части территории и ведения военных действий», — говорится в отчете.

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует сокращение численности населения Украины с 42,2 млн до 39,5 млн до 2031 года, как за счет трудовой миграции, так и превышение смертности над рождаемостью.

К 2030 году восемь регионов потеряют более 10% населения (по сравнению с 2015 годом). Новости Региона - Сегодня, 21:44 51 Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует сокращение численности населения Украины с 42,2 млн до 39,5 млн до 2031 года, как за счет трудовой миграции, так и превышения смертности над рождаемостью.При этом наибольшее сокращение численности населения ожидается в Луганской и Кировоградской областях (около 17%).Так, по результатам исследованиям специалистов академии, которые имеются в распоряжении Первой полосы, тенденции старения населения наиболее характерны для Луганской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Запорожской, Кировоградской областей.Соответственно в указанных регионах низка доля детей до 17 лет в структуре населения.Меньше детей в Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской областях.«Таким образом, регионами демографического кризиса в соответствии с тенденциями последних лет является Черниговская и Сумская области, а также Донецкая и Луганская области, на демографическую ситуацию которых значительным образом повлияла оккупация части территории и ведения военных действий», — говорится в отчете.Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует сокращение численности населения Украины с 42,2 млн до 39,5 млн до 2031 года, как за счет трудовой миграции, так и превышение смертности над рождаемостью.К 2030 году восемь регионов потеряют более 10% населения (по сравнению с 2015 годом). Новости Региона - Сегодня, 21:44 51

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