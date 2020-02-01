ПЕРЕДОВАЯ. Стандартное февральское обострение в ВСУ (ФОТО)
Киевские силовики ежегодно в феврале намеренно обостряют ситуацию на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции Республики Анатолий (позывной "Фокс"), который вместе со своими сослуживцами защищает район Золотого-5.
"В районе населенного пункта Золотое на линии боевого соприкосновения постоянно украинские войска ведут целенаправленный огонь из тяжелой артиллерии и минометов по нам, а также по мирному населению", - отметил он.
"Это у них (киевских силовиков) февральское обострение, так как было и в прошлом году, с чем оно связано, не до конца ясно", - добавил защитник Республики.
Он подчеркнул, что военнослужащие Республики на провокации киевских силовиков не ведутся, ответный огонь не открывают.
"Фокс" констатировал, что киевские силовики, осознавая свою безнаказанность, начали производить обстрелы позиций защитников ЛНР, а также мирных поселков, даже днем, чего ранее практически не случалось.
Военнослужащий заявил, что в целом с приходом к власти на Украине президента Владимира Зеленского, а также с завершением возобновленного процесса разведения сил и средств у Золотого, ситуация на линии соприкосновения в указанном районе никак не изменилась.
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что обстановка в районе Золтого-5 существенно обострилась в последние несколько дней.
"Украинские вооруженные формирования, невзирая на то, что поблизости находится участок разведения, а в поселке живут мирные жители, продолжают ведение огня в сторону поселка из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения не стесняясь ни патрулей миссии ОБСЕ, ни наблюдательных групп представительства ЛНР в СЦКК", - сообщил он.
"Все очень плохо, стреляют постоянно, каждый день, что делать уже не знаем. Нужно убирать вверху там этих командиров Украине, кого попало понабирали, вот и стреляют", - отметил житель Золотого-5 пенсионер Олег.
Он констатировал, что присутствие в районе поселка наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не останавливает киевских силовиков, регулярно обстреливающих территорию ЛНР.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.
Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
08 февраля — Луганск
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