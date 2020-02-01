ПЕРЕДОВАЯ. Стандартное февральское обострение в ВСУ (ФОТО)

Киевские силовики ежегодно в феврале намеренно обостряют ситуацию на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом рассказал военнослужащий Народной милиции Республики Анатолий (позывной "Фокс"), который вместе со своими сослуживцами защищает район Золотого-5."В районе населенного пункта Золотое на линии боевого соприкосновения постоянно украинские войска ведут целенаправленный огонь из тяжелой артиллерии и минометов по нам, а также по мирному населению", - отметил он."Это у них (киевских силовиков) февральское обострение, так как было и в прошлом году, с чем оно связано, не до конца ясно", - добавил защитник Республики.Он подчеркнул, что военнослужащие Республики на провокации киевских силовиков не ведутся, ответный огонь не открывают."Фокс" констатировал, что киевские силовики, осознавая свою безнаказанность, начали производить обстрелы позиций защитников ЛНР, а также мирных поселков, даже днем, чего ранее практически не случалось.Военнослужащий заявил, что в целом с приходом к власти на Украине президента Владимира Зеленского, а также с завершением возобновленного процесса разведения сил и средств у Золотого, ситуация на линии соприкосновения в указанном районе никак не изменилась.Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что обстановка в районе Золтого-5 существенно обострилась в последние несколько дней."Украинские вооруженные формирования, невзирая на то, что поблизости находится участок разведения, а в поселке живут мирные жители, продолжают ведение огня в сторону поселка из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения не стесняясь ни патрулей миссии ОБСЕ, ни наблюдательных групп представительства ЛНР в СЦКК", - сообщил он."Все очень плохо, стреляют постоянно, каждый день, что делать уже не знаем. Нужно убирать вверху там этих командиров Украине, кого попало понабирали, вот и стреляют", - отметил житель Золотого-5 пенсионер Олег.Он констатировал, что присутствие в районе поселка наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не останавливает киевских силовиков, регулярно обстреливающих территорию ЛНР.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".08 февраля — Луганск